İzmir’in afet planı yolda!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü arasında ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’ protokolü imzalandı. Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı ile DAUM Müdürü Hasan Sözbilir tarafından imzalanan protokolle, 8 ay boyunca ulusal çapta Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve bunun iller bazındaki karşılığı İl Afet Risk Azaltma Planları hazırlanacak.

81 ilde yapılacak

Plan hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sözbilir, “2019’da başlayan planın Türkiye’nin 81 ilinde uygulanması gerekiyor. İl düzeyinde özellikle doğal afet açısından çalışmalar yapılıyor. Mesela İzmir’de deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel veya yangın açısından risk ve tehlike nedir? Doğal afet tehlikeleri ortaya konuluyor Planla hangi kurumlar, hangi eylemleri gerçekleştirecek, afet olmadan önce hangi önlemleri almamız gerekiyor anlaşılacak” dedi.

2023’e kadar

İzmir’in öncelikli afet risklerini açıklayan Prof. Dr. Sözbilir, “İzmir için tabi ki deprem, sonrasında heyelan ve sel şeklinde gidiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılacak. Yaklaşık 8 ay boyunca modüller kapsamında eylemler belirleniyor. Biz bu anlamda akademik koordinasyonu sağlıyoruz. Devletin hedefi 2021 sonunda, 81 ilin tümünde, İl Afet Risk Azaltma Planları’nın tamamlanması. Yapılırken uygulama da başlıyor. Uygulamada 2023’e kadar sürecek” diye konuştu. l KADİR ÖZEN DHA