İzmir’in geleceğini değiştirecek proje

İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) girişimcilik ve inovasyon ekosistemindeki tüm aktörleri İzmir’de bir araya getirip aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayan bir üs olma misyonu ile hayata geçirileceği İzQ Girişimcilik Merkezi’nin yapımına başlandı.



Merkezin yönetimini; Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile Ege Genç İş İnsanları Derneği işbirliğinde yürüteceklerini belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Kalkınma Ajansı’ndan da (İZKA) Fizibilite Desteği ve Güdümlü Proje Desteği alındığını dile getirdi. “İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Projesi, İzmir’in geleceği için yaratıldı” diyen Özgener, şöyle konuştu:



Buluşma noktası



“Fikir aşamasından uluslararasılaşmaya kadar tüm süreçlerde girişimcilere destek veren bir ortam sunmayı, start-up’ların inovasyon odaklı ürün ve hizmet geliştirmelerinde katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bunun yanısıra, merkezimizde, girişimcilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırımcıların, mentorların ve kurumların birbirleriyle temasa geçerek işbirliği kurmalarını sağlayacak bir ortam sağlamayı da amaçlıyoruz.”

İzQ Girişimcilik Merkezi’nin, 2021 yılının üçüncü çeyreği itibariyle faaliyete geçeceğini ifade eden Özgener, “Yenilikçi proje fikrine sahip girişimciler arasında düzenlenecek yarışmalarda derece alanlar, merkezin hem fiziki hem de hizmet altyapılarından bedelsiz faydalanabilecek. Merkezimizin fiziki ve hizmet kapasitesinin yüzde 10’unun kamusal destek kapsamında tahsis edilmesini sağlayacağız” dedi.



Dezavantajlı gruplara ücretsiz destek



İzQ Girişimcilik Merkezi’nde; engelliler, şehit yakınları, dezavantajlı gruplar gibi kişilere kamusal destek kapsamında hizmet de sunulacak. Danışmanlık, eğitim, etkinliklere katılım, ofis, toplantı odaları gibi fiziki ortamlar, veritabanlarına erişim gibi tüm hizmetler, kamusal destek kapsamında bu gruplara bedelsiz olarak tahsis edilecek.