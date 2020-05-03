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    HaberlerEge Haberleri İzmir’in gündemi dışa açılma olmalı
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    03.05.2020 - 00:04 |

    İzmir’in gündemi dışa açılma olmalı

    İzmir’in gelişmesi için daha fazla dışa açılıp, coğrafyanın avantajlarını finansal canlılığı artıracak stratejik modellere dönüştürmenin zorunluğu olduğunu söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Coşkun Küçüközmen, kent ekonomisinin geleceğini analiz etti.

    İzmir’in gündemi dışa açılma olmalı

    Kovid-19 süreci tamamen ortadan kalktığı açıklansa bile tüm sektörlerin iş yapış şekillerini güncellemek zorunda kalacağını dile getiren Küçüközmen, geleceği sıklıkla sorulan sektörlerle ilgili şunlara dikkat çekti:

    Covid-19’dan ilk etkilenecek sektörler hangisi?

    Karaburun, Güzelbahçe, Çeşme, Urla, Foça, Selçuk hatta Kuşadası’na kadar olan aksta yeme-içme-konaklama sektörü bir süre etkilenecek. Çünkü, normalleşme sonrasında tatil, turizm ve yeme içme yerleri virüs saçabilir endişesi insanları tedirgin edecek. AVM’lere hayati derecede ihtiyacımızın olmadığını da evde kalınca anladık. Bu yapılar, sağlık yatırımına veya eğitim alanlarına dönüştürülebilir.

    Zaman kaybetmeyelim

    İzmir ekonomisinin toparlanması için ne yapılmalı?

    İzmir 19. yüzyılın başlarında Türkiye’nin hatta Ege’nin ve Akdeniz’in önemli ticaret merkezlerinden biriydi. ABD ve Rusya’dan gelen şirketler, birbirlerine karşı gövde gösterilerini İzmir fuarında yapardı. Tekrar aynı özelliğe kavuşması için dışa açılmak zorundadır. Çin, Hindistan ve henüz atağa geçmemiş Rusya var. Çin’in kuşak ve yol inisiyatifinin Türkiye’deki en önemli ayaklarından birisi İzmir olmalıdır.

    İzmir Gayrimenkul sektörünü neler bekliyor?

    Mülk sahipleri mecbur kalmadığı sürece gayrimenkulünü satmayacak. Çünkü, bu ortamda gayrimenkullerin ucuz fiyattan alıcı bulacağı malum. Alıcıların, normmalleşme belirtilerine kadar ellerindeki parayı gayrimenkule yatıracağını da hiç zannetmiyorum. Bankaların elinde konut stoku birikebilir ve bir şekilde bunu ellerinden çıkarmak zorunda olduklarında fiyat dinamikleri farklı yönlere evrilebilir.

    Fiyatlar düşmez

    İzmir’de Gayrimenkul fiyatları düşer mi?

    Bazı yerler olması gerektiğinden çok daha fazla fiyatlardan satışa sunuluyor. Arz-talep kaynaklı fiyat şişkinliği var. İnşaat firmalarının ve mülk sahiplerinin fiyatlarını düşüreceğini hiç sanmıyorum. Eğer fiyatlar düşerse tüketiciler, ‘demek ki bu fiyatlara da satılabiliyormuş, biz daha önce pahalı almışız’ diyebilir.

     

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