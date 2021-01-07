İzmir’in Haçiko’su Şeker...

Konak’ın Piri Reis Mahallesi’nde yaşayan, su altı sporları ve yamaç paraşütüyle ilgilenen Tuncel Öğüt (62), 2012’de arkadaşının verdiği köpeğe evinin çatısında bakmaya başladı ve ona “Şeker” adını verdi. Ancak Öğüt, 28 Mart 2018’de, Manisa’nın Çınaroba Mahallesi’ndeki 1120 rakımlı dağdan yamaç paraşütü atlayışı yaptığı sırada kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi. Sahibi geri dönmeyen Şeker, 3 yıldan beri Öğüt’ün oturduğu apartmanı terk etmedi. Öğüt’ün ablası Nesrin İlhan, “Çok güzel bir dostlukları vardı. Kardeşim onu ‘Kızım’ diye severdi. Şeker’i her gördüğümde kardeşimi hatırlıyorum. Artık o bizim evladımız gibi. Ona ömrüm el verdiğince bakmak istiyorum” dedi.



Tokyo’da, 1920’li yıllarda Haçiko isimli köpek, hayatını kaybeden sahibini, her gün işe gittiği metro istasyonu önünde 9 yıl boyunca beklemişti. Haçiko’nun heykeli dikilirken hikayesi Japonlarca filme çekilmişti.