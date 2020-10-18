İzmir’in sağlığını düşünüyoruz

Kurulduğu 17 Ekim 2011 yılından bu yana 1 milyon 638 bin hastaya şifa veren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi, 9’uncu yaşını kutladı. İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken ve Genel Müdürü Veysi Kubba, çalışanlara teşekkür etti. Pandemi sürecinde hizmete ara vermediklerini belirten Beken, “Uluslararası akreditasyon kuruluşu JCI akreditasyonunun yanı sıra Avrupa Kalite Vakfı (EFQM) tarafından verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü’ne de sahip olan hastanemiz, İzmir’e katma değer yaratmaya devam ediyor” dedi. 46 branş ile hizmet verdiklerini söyleyen Beken, şöyle konuştu:

“Bu süre zarfında 86 bin 396 ameliyat ve invaziv işlem gerçekleştirdik. 173 bin 560 yoğun bakım hastasına baktık. Üstelik tüm bunları uluslararası standartlardaki hizmet kalitemizle gerçekleştirdik. Tüm branşların yanı sıra Onkoloji, Kemik İliği Nakli, Kardiyoloji ve Tüp Bebek alanlarında referans hastane konumundayız. Kemik İliği Nakli Merkezi’mizde, 28’i 2020 yılında olmak üzere toplam 816 nakil gerçekleştirdik. 81 ülkeden 12 binin üzerinde yabancı hastanın tercihi olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Kişiye özel yöntem

Türkiye’de ilk kez bir hastane bünyesinde Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin açıldığını sözlerine bekleyen Beken, “Her bir kişi için hastalığın kökeninde yatan ana nedenler inceleniyor. Hem kronik hem de bağışıklık sisteminden kaynaklanan birçok hastalık gerileyebiliyor” diye konuştu.

Çalışan memnuniyeti

9 yıldır sağlık çalışanı istihdamında önemli rol oynadıklarını dile getiren İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Bin 203 çalışanın 804’ü kadın. Sektörde kadın istihdamında öncüyüz. Hastalarımızın olduğu kadar çalışanlarımızın da sağlığına değer veriyoruz. Tek tek vücut analizlerini yapıyor, optimum değerler dışında yer alanlara ücretsiz diyetisyen ve psikolog desteği veriyoruz. Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren C ve D vitamini dağıtarak bağışıklıklarını güçlendirmelerine katkıda bulunuyoruz. Yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmeleri için online dil eğitimi de başlattık” dedi.