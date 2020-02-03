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    HaberlerEge Haberleri İzmir’in sağlık üssü yükseliyor
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    03.02.2020 - 00:02 |

    İzmir’in sağlık üssü yükseliyor

    İzmir’in sağlık üssü yükseliyor

    Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 61’e ulaştı. Bünyesinde 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerini de barındıran dev komplekste, 2 bin işçi 2 vardiya şeklinde çalışmalarına devam ediyor. Hastaneyi kent merkezi ve çevre yollarına bağlacak kara yolu çalışmaları ise İzmir Valiliği koordinasyonunda yapılıyor. İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, “Kampüsümüzü bu yılın ikinci yarısında açmayı planlıyoruz. Yakın zamanda hizmete girecek hastanemiz, kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesini ve gücünü artıracak. Planlama çalışmalarımız devam ediyor. Hastanemiz 2 bin 60 yataklı olacak. 7 bin sağlık çalışanımız burada günlük 70 ila 80 bin vatandaşa 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek” dedi.

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