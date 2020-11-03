İzmir’in tüm renkleri yine kenetlendi

İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, devletin ve STK’ların yardım çalışmalarının yanı sıra, spor kulüplerinin taraftar grupları da seferber oldu. Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz’un enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı önünde, onun Göztepeli arkadaşları yardım standı kurdu. Göztepeli taraftarların başlattığı yardım kampanyası, İzmir’in diğer tribün gruplarının da katılımıyla büyüdü.

Göztepe’nin dost kulübü olan Sakaryaspor’un tribün grubu Tatangalar, Boluspor tribün grubu Yarenler ile birlikte İzmir’e yardım tırı gönderdi.

Destek yağdı

Tatangalar tribün lideri Volkan Kahyalar, “Biz bu acıyı 99’da yaşadık, çok iyi biliyoruz. Biz Göztepemiz’in, İzmirimizin her zaman yanındayız. 11 gün sonra insanların çıktığını biliyoruz enkaz altından, inşallah buradan da sağ çıkacak insanları bekliyoruz” dedi. Göztepe tribün liderlerinden Ferhat Daşdelen, yapılan yardımın insani görevleri olduğunu belirterek, “Bugün Göztepe buradaysa Altay, Karşıyaka, Buca, Altınordu ve Menemenspor da burada. Bolu’dan Yarenler’den tutun Bursa, Ankaragücü, Trabzonspor’u, Kocaeli’si herkesin ruhu burada. Hepsi bizi telefonla arayıp, geçmiş olsun diyorlar. Sakarya’dan ve Bolu’dan arkadaşlarımız bizlere yardım tırı gönderdi. Bütün tribünler tek yürek oldu. Et tırnaktan ayrılmaz, birbirimize destek olmamız lazım” dedi. Sosyal medya üzerinde etkileşime geçen birçok taraftar grubu, İzmir’e destek için birlik oldu.