İzmir’in virüsle mücadelesine tam not

Koronavirüsle mücadelenin en yoğun yaşandığı dönemlerde İzmir’deki teşkilatlar ile iletişimi kesmeyen ve video konferanslarla 30 ilçenin tamamında moral dağıtan AK Parti İzmir Mİlletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kentteki koronavirüs mücadelesindeki son durumu öğrenmek için sahaya indi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alan Çankırı, gelişmelerin umut vericiği olduğunu ancak maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarının hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz” diyen Çankırı şöyle konuştu:

Tedbire devam

“İzmir’in durumunu Ankara’da olduğum dönemde an be an takip ettim. Salgın dolayısıyla uzun bir süre uzak kaldık. Artık kontrollü sosyal hayata geçtik. Milletimize hizmet yolunda sağlıktan taviz vermeyen politikalarımızın meyvesini bugünlerde iyi bir şekilde alıyoruz. Pandemi sürecini dünyaya örnek olacak şekilde geçiriyoruz. İzmir genelinde de koronavirüsle mücadele kapsamında gözle görülür bir iyileşme var. Yine de tedbiri elden bırakmayalım. Ramazan Bayramından sonraki normalleşme sürecinde sosyal mesafe ve maske kullanımı koronavirüsle mücadelemizde en önemli tedbirimiz olacak.”