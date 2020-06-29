İzmir’in yeni yüzme havuzu Bornova’da

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova’da yapımını sürdürdüğü yarı olimpik yüzme havuzunu ekim ayında hizmete açmayı planlıyor. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nun hemen yanında geçen yıl temmuz ayında temeli atılan tesiste incelemelerde bulunan Başkan Soyer, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Soyer, İZBAN Kemer İstasyonu yanındaki alanda da su topu müsabakalarının da yapılabileceği tam olimpik bir yüzme havuzu daha inşa edileceğini müjdeledi. Yüzmeyi yeni öğrenenler için çırpınma havuzu, zindelik (fitness) salonu ve yüzme havuzundan oluşan tesisin cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanılıyor. Çatısında yer alan güneş panelleri ile binanın elektrik ihtiyacının bir kısmı sağlanacak.

İki ilçenin içme suyu hatları yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Tire ve Bayındır’da eskiyen ve kaçaklara neden olan 35 yıllık içme suyu hatlarını yeniliyor. Yetkililer, Tire merkezindeki çalışmaların 2 yıl içerisinde tümüyle tamamlanacağını dile getirdi. Bayındır’ın Yakacık, Pınarlı ve Buruncuk mahallelerinin de içme suyu şebekeleri yenilenecek. Çalışmalar, 30 milyon liraya mal olacak.