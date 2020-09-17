İzmirli başarılı iş kadını Masterchef’de

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) üyesi İzmirli iş kadını Selin Aydın, TV8’de yayınlanan Masterchef programının final etabına yeni yarışmacı olarak katıldı. 24 yaşında iş hayatına atılıp kendi danışmanlık firmasını kurduğunu anlatan Aydın, “Mutfak hep hayatımdaydı. Özel bir eğitim almadım. Eşim Onur ve oğlum Toprak’ın şefiydim aslında. Masterchef’e tatildeyken başvuru yaptım ve kabul edildim. Eleme süreci inanılmaz keyifli geçti. Birbirinden değerli şeflerin karşısında olmak ve onlardan eğitim almak benim için çok büyük gurur. Yarışmaya devam pes etmek yok. Sonuç ne olursa olsun mutfaktan vazgeçmeyeceğim.

Hayalim olan istediğim ülkelerde mutfak eğitimi alıp ve İzmir de muhteşem tatlar sunmak” diye konuştu.

Babamı dinleyeceğim

Masterchef’de babasının tavsiyelerine uygun hareket edeceğini belirten Aydın, “Babam bana hep ‘Ne yaşarsan yaşa insanları harcama’ derdi. ‘Mevki biter ama insanlar sana hep lazım, hırsların için karakterinden asla vazgeçme’ derdi. Ben de babamın bu tavsiyesine uyarak yarışacağım. Tüm İzmirlilerin de desteğini arkamda hissediyorum, bu beni güçlü kılıyor” dedi.