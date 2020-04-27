İzmirli gençlere 4 GB internet

İzmir Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 18-20 yaş arasındaki gençlere 4 GB’lık internet paketi hediye edecek. Önümüzdeki günlerde başlayacak uygulamadan yararlanmak için aranan kriterler Bizİzmir platformuna ait web sitesi üzerinden hafta başında yayımlanacak ve başvurular da yine buradan alınacak.

Yoğun kullanım nedeniyle gençlerin internet paketlerine ait kotaların ay sonu gelmeden tükendiğinin ve özellikle dar gelirli aileler için ek paket alımlarının maddi külfet oluşturduğu belirten Başkan Tunç Soyer, “Biliyorum sizlere verilebilecek en güzel hediye yeniden özgürce sokaklara çıkıp, arkadaşlarınızla buluşmanızı, dilediğinizce eğlenmenizi sağlamak ama şimdilik elimizden bu geliyor. Ekonomik koşulları kısıtlı gençlerimize vereceğimiz aylık 4 GB internet paketi dilerim biraz yüzünüzü güldürür” diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir’in 65 yaş üstü büyükler ve engellilere yönelik ayda 250 dakika konuşma paketi hediyesi kampanyasında başvurular alındı.

Körfez hayat dolu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu işbirliğiyle yürüttüğü “İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi” kapsamında çekilen son fotoğraflar, denizin temizlenme sürecinin hız kazandığını gösteriyor. Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımı’nın da antrenörlüğünü yapan Murat Kaptan, geçen mart ayından bu yana proje kapsamında körfezin çeşitli noktalarında dalış yapıp fotoğraflar çekti. Kaptan’ın objektifinden yansıyan görüntüler, İzmir Körfezi’nin flora ve fauna bakımından son derece zenginleştiğini, temiz suları seven Akdeniz’e özgü deniz tavşanı, tüplü boru kurdu, endemik taş mercanları, horozbina balığı gibi birçok canlı türünün Körfez’de yaşam bulduğunu gösterdi. Başkan Tunç Soyer, “Hayata geçireceğimiz projelerle, kulaç atacağımız günler yakın” diye konuştu.

2 milyon 750 bin liraya mal olan iki yıl sürecek projeyle, sudaki fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik kalite mevsimsel olarak ölçülüyor.

Konak-Bostanlı vapurları devrede

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, bir süredir ara verdiği Konak-Bostanlı seferlerine Ramazan nedeniyle yeniden başlıyor. Bugünden itibaren hafta içi 17.30-19.00 saatleri arasında Bostanlı-Konak hattında yarım saatte bir seferler yapılacak. Konak-Bostanlı hattında da gemiler 18.00-19.30 saatleri arasında yarım saatte bir hizmet verecek.