İzmirli kadınlardan çağrı

İzmir’de kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için sokaklara indi. Alsancak ÖSYM önünde bir araya gelen kadınlar hep bir ağızdan “İstanbul Sözleşmesi yaşatır, vazgeçmiyoruz” dedi.

Başkan eşleri geldi

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün annesi Nilgün Gümrükçü, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın eşi Aylin Sandal, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün eşi Seçil Gürbüz, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un eşi Dilek Aksoy, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın eşi Nuriş Oran, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın eşi Aslı Kayalar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun eşi Müyesser Özuslu da katıldı.

Sözleşmeyi öğrenin

Büyükşehir Belediyesi de, “İstanbul Sözleşmesi Yürürlükte Kalmalı” sloganıyla hazırladığı dev karekodlu pankartı ana hizmet binasına astı. Billboardlara da yerleştirilecek karekod, sözleşmeyle ilgili bilgi veriyor.