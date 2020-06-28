İzmirli, Körfezin tadını çıkaracak

Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan Levent Marina tesisleri, İZDENİZ’e ait gemilerin barınma ve onarım hizmetlerinin yanısıra kentliler için de yeni bir cazibe merkezine dönüşecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin ulaşım kuruluşu İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’ndan 5 yıllığına kiraladığı Levent Marina’da incelemelerde bulundu.

Levent Marina’da hem İZDENİZ işletmesinin ihtiyaçlarının giderileceğini hem de oluşturacakları sosyal, sportif ve akademik tesislerle kente yepyeni bir cazibe ve eğitim merkezi kazandıracaklarını söyleyen Başkan Soyer, şöyle konuştu:

Öncelik gençleri spora yöneltmek

“Denize ulaşamayan çocuklarımızın burada yelken, kano gibi deniz sporlarıyla buluşmasını sağlayacağız. Spor kulüpleri ile protokol yapıp kapasitelerini bu çocuklarımız için kullanmalarına imkan tanıyacağız. Yıllardır atıl kalan bu alanın çehresini değiştireceğiz” dedi.

Projeler arasında yarı olimpik yüzme havuzunun açılması, mendirek boyunca İzmirlilerin oturup dinleneceği kafeteryaların oluşturulması, marinanın kapasitesinin artırılması da yer alıyor.

Gemilerin bakım sorunu çözüldü

Körfez’de bağlama ve çekek yeri olmadığından İZDENİZ gemileri tamir ve bakım için İstanbul’a gitmek zorunda kalıyordu. Özellikle fırtınalı havalarda, birbirlerine çarpıp zarar vermemeleri için açıkta bekliyorlardı. Bu durum ise İZDENİZ adına yüklü miktarda maliyet yaratıyordu. Levent Marina’nın kiralanmasıyla birlikte çok önemli bir sorun çözülmüş oldu.