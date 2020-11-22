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    HaberlerEge Haberleri İzmirli, merkezden taşınmak istiyor
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    22.11.2020 - 00:02 |

    İzmirli, merkezden taşınmak istiyor

    Zingat.com verilerine göre, 30 Ekim’deki depremin ardından İzmir’de en fazla satılık konut araması; Aliağa, Alaçatı ve Torbalı’da yapıldı.

    İzmirli, merkezden taşınmak istiyor

    Aynı dönemde İzmirlilerin en çok satılık arsa ilanı aradığı ilçeler arasında ilk sırada Kemalpaşa yer aldı. Kemalpaşa’yı Dikili ve Foça takip etti. Öte yandan İzmir ve ilçelerine ait tüm emlak ilanlarının sadece 26’sında fiyat değişikliği görüldü. Verileri değerlendiren site yetkilileri, “İzmir bölgesine ait satılık/kiralık emlak ilanlarındaki yüzde 11’lik artış, herhangi bir zamanda olabilecek normal artışlar olup toplam ilan sayısına oranlandığında sıfıra yakın bir değerdir. Depremden sonra neredeyse fiyat değişimi İzmir bölgesinde hiç olmamıştır şeklinde yorumlanabilir” ifadelerini kullandı.

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