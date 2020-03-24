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    24.03.2020 - 00:00 | | İzmir Milliyet

    İzmirli Nuran, Türkiye Fitness Şampiyonu oldu: Virüs spora engel değil

    İstanbul’da Türkiye Bilek Güreşi ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada kupanın sahibi, İzmirli sporcu oldu. 3 yıldır profesyonel olarak fitness ile uğraşan 27 yaşındaki sporcu Güner, “Koronavirüs engellerini atlatıp, ülkemi başarıyla temsil etmek için sabırsızlanıyorum” dedi

    İzmirli Nuran, Türkiye Fitness Şampiyonu oldu: Virüs spora engel değil

    Türkiye Bilek Güreşi ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’na İzmirli sporcu Nuran Gizem Güner damga vurarak birinciliği kazandı. Fitness şampiyonası milli takım seçmelerinde büyük bayanlar bikini fitness -1.64 kategorisinde Türkiye birincisi olan 27 yaşındaki sporcu, “3 yıldır aktif ve düzenli olarak fitness antrenmanları yapıyorum. Aynı zamanda pilates eğitmenliği de veriyorum. Daha önce 2 yarışmaya katıldım. Dahil olduğum iki yarışta 4. ve 5.’lik elde ettim. Daha sonra eksiklerimi tamamlama yönünde çalışarak sadece bu konulara odaklanınca, son katıldığım yarışmada şampiyonluğu kazandım” diye konuştu.

    ‘Haftanın 6 günü çalıştım’

    1.67 boyunda ve 53 kiloda -1.64 kategorisinde şampiyonluk kupasını İzmir’e getiren Güner, “Kupayı kazanabilmek adına bir çok fedakarlık yaparak disiplinli bir şekilde antrenman ve beslenme programı uyguladım. Bu zorlu bir mücadele fakat bir o kadar da zevkli. Hemen hemen haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Programımı disiplinli bir şekilde uygulayarak sonuç alabileceğimin bilincinde bir sporcuyum. Bu nedenle hayatıma çok özen gösteriyorum. Beslenmemde karbonhidrat, protein, yeşillik ve yağ dengesine çok dikkat ediyorum. Bu tarz programlar her bireye göre farklılık göstermekte olduğu için kesinlikle bir diyetisyen kontrolünde beslenme planlamaları yapılmalı. Sağlıklı karbonhidrat kaynağı, sağlıklı yağ kaynakları tercih edilmeli. Protein, karbonhidrat metabolizması baz alınarak dengeli bir program yapılmalıdır” dedi.

    ‘Ülkemi temsil etmek istiyorum’

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm organizasyonların ve spor faaliyetlerinin durdurulmasına dair olan üzüntüsünü dile getiren ancak bunun bir fırsat haline dönüştürülebileceğini de belirten şampiyon Güner, “İçinde bulunduğumuz kötü süreci fırsata çevirmek bizlerin elinde. Evde bulunan 5 litrelik bir su şişesini bile kendimize yardımcı bir materyal olarak kullanabiliriz. Bu süreci bir kayıp olarak görmeyin. Beslenme düzeninizi kontrol altında tutup öğünlerinizdeki porsiyonları küçültülerek, kilo alımına karşı önlem alabilirsiniz” diye konuştu.

    Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgınından bir an önce kurtulmayı ve daha fazla kayıp yaşanmadan son bulmasını dileyen Güner, “Sağlığımız her şeyden önemli bu nedenle daha güçlü bağışıklık sistemi için spor ve egzersizleri ihmal etmeyiniz. Sporu dönemlik değil bir ömür hayatımıza dahil ediniz” dedi.

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