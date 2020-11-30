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    30.11.2020 - 00:05 | | HALİL FİDAN AA

    İzmirli öğretmenlerden arıtmatik siperlik

    İzmirli öğretmenlerden arıtmatik siperlik

    Meslek lisesi öğretmenleri, hepa filtre ve ultraviyole ışınlarla havayı arındıran, bluetooth kulaklık özelliğine sahip, şarj edilebilen, sosyal mesafe uyarısıyla birlikte ateş ölçümü yapabilen siperlik geliştirdi.

    Buca’daki Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki elektrik-elektronik ve bilişim teknolojileri alanı öğretmenleri İsmet Aslan, Fatih Akgün ile Hacı Murat Özkılınç, Kovid-19 sürecinde bir araya gelerek Ar-Ge grubu oluşturdu. Siperlik konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran öğretmenler, 2 aylık süre sonunda hepa filtre ve ultraviyole ışınlarla havayı arındıran, bluetooth kulaklık özelliğine sahip şarj edilebilen bir siperlik geliştirdi.

    Patent başvurusu yapıldı

    Patent başvurusu yapılan, ayrıca siperlik nedeniyle kapalı kalan yüze ve gözlere hava vererek ferahlamayı sağlayan ürünün piyasaya sunulmasını istediklerini belirten İsmet Aslan, “Ürünün üzerinde bluetooth kablosuz haberleşme ünitesi, kullanıcının iş yaparken serbest şekilde haberleşmesini sağlar. Siperlik üzerinde mesafeyi algılayan sensör yardımıyla sosyal mesafe korunuyor. Üzerindeki termal sıcaklık sensörü, kullanıcının vücut sıcaklığını ölçerek, önündeki ekranda karşıdaki insanlara gösteriyor. Ayrıca karanlık ortamlarda sensör, fenere dönüşüyor” dedi.

    ‘Meslek lisesi farkı’

    Aynı zamanda okul müdürü olan Hacı Murat Özkılınç da, başta 3D yazıcıları kullanarak yaklaşık bin siperlik hazırlayıp sağlık çalışanlarına dağıttıklarını kaydetti, “Meslek liselerinin farkını ortaya koyabilmek için neler yapılabiliriz, diye tartıştık ve Ar-Ge çalışmalarından sonra farklı bir ürün ortaya çıkarabildik. Bu arıtmatik siperliğin dünyada başka bir örneği yok” diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında kentteki meslek liselerinin çok önemli çalışmalara imza attığını dile getirdi.

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