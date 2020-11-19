‘İzmirlilerin yanında olmayı sürdüreceğiz’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yıkıcı depremin ardından merkezi hükümetin kente yeterli desteği vermediği eleştirilerine yanıt verdi. Felaketin ilk dakikalarından itibaren ilgili tüm bakanların arama-kurtarma ve hasar tespit faaliyetlerini titizlikle yürüttüğünü ancak çalışmalara gölge düşürülmek istendiğini dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

‘Asılsız iddialar var’

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, depremin üzerinden 24 saat geçmeden bölgeye gelip hem vatandaşın yanında oldu hem de çalışmaları koordine etti. AFAD ile koordinasyonundaki belediyelerimiz ve gönüllü kuruluşlarımızın, depremden etkilenen İzmirli hemşerilerimizin her türlü mağduriyetlerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bazı CHP’li siyasetçiler bu süreçte, ‘Her işi belediyelerimiz yapıyor. AFAD çadırını kullanabilmek için evlilik cüzdanı veya hasar belgesi olması gerekiyor. Belediyenin yıkım yetkisi yok. Hasar tespitinde rant gözetiliyor” gibi aslı astarı olmayan iddialarla gündeme gelmeye çalıştı. Bizler, o süreçte yalan ve asılsız iddialara cevap dahi vermeyi, hemşerilerimize karşı yapılmış bir haksızlık olarak gördük.”

‘Sorunları herkes gördü’

Sürecin başarıyla yönetilmesinin rahatsızlığa sebebiyet verdiğini sözlerine ekleyen Dağ, “Deprem, imar ve altyapı gibi meselelerin, şehrimizin yıllardan beri süregelen kronik sorunları olduğunu biliyoruz. Bu noktada, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin üzerinde çok büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Şehrimizi ilgilendiren bu en önemli konularda, her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.