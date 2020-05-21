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    HaberlerEge Haberleri İZSİAD’da şarkılı 19 Mayıs kutlaması
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    21.05.2020 - 00:01 |

    İZSİAD’da şarkılı 19 Mayıs kutlaması

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı internet üzerinden yaptığı toplantıyla kutladı.

    İZSİAD’da şarkılı 19 Mayıs kutlaması

    Prof. Nükhet Adiyeke ve Doç. Nuri Adiyeke “Nutuk’tan Bakış” söyleşisi ile Bestelerin Efendisi olarak tanınan Bülent Özdemir’in güne özel şarkıları, katılımcılara bayram coşkusu yaşattı. Açılış konuşmasını yapan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş meşalesinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs’ın 101. yılı tüm ulusumuza kutlu ve mutlu olsun.” dedi.

    Yaklaşık bir yılda yazılan Nutuk, mecliste altı gün boyunca okunduğunu anlatan Adiyeke ikilisi de, “Nutuk, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu dönemle başlayıp 1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin geldiği noktayla sonlanıyor. Aynı zamanda 19 Mayıs sürecini anlatan çok önemli bir edebi ve tarihi eser, Türkiye için tam bağımsızğın metni” diye konuştu. Konuşmaların ardından Özdemir ise günün anlam ve önemine ilişkin şarkılar seslendirdi.

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