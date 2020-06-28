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    HaberlerEge Haberleri İZSU’dan Kemalpaşa’ya 73 milyon lira yatırım
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    28.06.2020 - 00:04 |

    İZSU’dan Kemalpaşa’ya 73 milyon lira yatırım

    İZSU’dan Kemalpaşa’ya 73 milyon lira yatırım

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, ileri biyolojik arıtma tesislerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. İZSU Genel Müdürlüğü Kemalpaşa Ulucak’ta kuracağı tesisin yanı sıra ilçenin alt yapısını güçlendirmek için de 73 milyon liralık yatırım yapacak.

    Ulucak, İstiklal, Atatürk, Cumhuriyet, Damlacık, Kuyucak ve Ansızca mahallelerinin atık suların arıtılmasını sağlayacak tesis, 25 bin kişiye hizmet edecek. İlçede yağmur suyu hatlarını ayıran, eskiyen kanal hatlarını da yenileyen İZSU, Ulucak, Kuyucak, Damlacık ve Ansızca mahallelerinde başlattığı çalışmalarda ise şu ana kadar 5.3 kilometre yağmursuyu, 26.4 kilometre kanal hattı döşedi. Dört mahallenin 25 milyon liraya mal olacak altyapı çalışmaları 2021 yılının ilk aylarında tamamlanacak.

    Bağyurdu, Yiğitler, Ören, Armutlu, Yukarıkızılca, Aşağıkızılca, Örnekköy ve Çiniliköy mahallelerinine de 69 kilometre kanal, 7 kilometre yağmur suyu hattı döşenecek.

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