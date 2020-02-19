İZTAŞIT yolda

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergamalı 137 muhtarla İZBETON şantiyesinde bir araya geldi, ulaşımdan altyapıya, tarımdan sosyal projelere kadar ilçede hayata geçirecekleri pek çok projenin müjdesini verdi. Bergama Başkanı Hakan Koştu da toplantıda yer aldı.

Arıtma tesisleri

Soyer, İZTAŞIT uygulamasının Bergama’da da hayata geçeceğini dile getirdi, İZBAN hattını Aliağa’dan Bergama’ya kadar uzatacak projenin detaylarını anlattı, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz istasyonları, alt ve üst geçitleri yapacağız. TCDD ise hattı yapacak ve sinyalizasyon sistemini kuracak. Onlar ‘tamam’ dediğinde biz istasyonları yapmaya hazırız” dedi.

İlçenin evsel atık su sorununu çözmek için Yeniköy ve Kadıköy’de ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurulacağını ve 49 yerleşim yerine de paket arıtma tesisi yapılacağını açıklayan Soyer, Karalar Mahallesi’ne içme suyu paket arıtma tesisinin yapımı için de talimat verdi.

Üreticiye destek

Dağıstan Mahallesi Muhtarı Suat Karameşe’nin kurdukları kooperatife manda hibe edilmesi talebi üzerine Soyer, Selçuk’ta yaptıkları manda dağıtımı projesine burayıda dahil edebileceklerini müjdeledi. Ayrıca Bozköy’e zeytinyağı fabrikası kurmak için ihaleye çıktıklarını dile getirdi, Sekik Mahallesi’nde üreticilerin kurduğu kooperatiften de süt alımına başlayacaklarının duyurdu.

Bayraklı’ya 2. masal evi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların sosyal gelişimi için uygun koşullar sağlamak ve annelere mesleki beceri kazandırmak için hayata geçirdiği Masal Evi’nin ikincisi Bayraklı’da Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı’nın içinde hizmete girdi. Başkan Tunç Soyer, “Ülkemizin ilk Çocuk Belediyesi’ni Seferihisar’da açmıştık. Önümüzdeki süreçte bunu İzmir’de de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.