İZTO’dan çocuklara bin 300 çift ayakkabı

İzmir Ticaret Odası (İZTO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara bin 300 çift ayakkabı hediye etti. Ayakkabılar üzerinde “Parklarda Neşeyle Eskitmeniz Dileğiyle” mesajı yazılı paketlerle teslim edildi. Bayrama yeni ayakkabı ile girme geleneğini yaşatmak için projeyi hayata geçirdiklerini belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Çocuklarımız ilk defa bu coşkuyu sokaklarda, meydanlarda yaşayamıyorlar, ama hepimizin kalbi bu milli bayramımızda tek yürek olarak atıyor. Projeye katkı veren İZTO 19. Ayakkabı Grubu Meslek Komitesi üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.