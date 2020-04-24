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    HaberlerEge Haberleri İZTO’dan çocuklara bin 300 çift ayakkabı
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    24.04.2020 - 00:02 |

    İZTO’dan çocuklara bin 300 çift ayakkabı

    İZTO’dan çocuklara bin 300 çift ayakkabı

    İzmir Ticaret Odası (İZTO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara bin 300 çift ayakkabı hediye etti. Ayakkabılar üzerinde “Parklarda Neşeyle Eskitmeniz Dileğiyle” mesajı yazılı paketlerle teslim edildi. Bayrama yeni ayakkabı ile girme geleneğini yaşatmak için projeyi hayata geçirdiklerini belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Çocuklarımız ilk defa bu coşkuyu sokaklarda, meydanlarda yaşayamıyorlar, ama hepimizin kalbi bu milli bayramımızda tek yürek olarak atıyor. Projeye katkı veren İZTO 19. Ayakkabı Grubu Meslek Komitesi üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

    Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.
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    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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