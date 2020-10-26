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    HaberlerEge Haberleri Jandarmadan virüs eğitimi
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    26.10.2020 - 00:02 |

    Jandarmadan virüs eğitimi

    İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri konusunda Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan 105 resmi, 17 özel okul olmak üzere toplam 122 okulda öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

    Jandarmadan virüs eğitimi

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri J. Asb. Üçvş. Mehtap Hergül, Karacaören Köyü, Erenköy, Kumkale ve Türkmenli Köyü ilkokullarındaki çocuklara virüs eğitimi verdi. Öğrencilere çocuk dergisi, boyama kalemi ve jandarma armalı dezenfektanlar hediye edildi.

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