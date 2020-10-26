Jandarmadan virüs eğitimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri J. Asb. Üçvş. Mehtap Hergül, Karacaören Köyü, Erenköy, Kumkale ve Türkmenli Köyü ilkokullarındaki çocuklara virüs eğitimi verdi. Öğrencilere çocuk dergisi, boyama kalemi ve jandarma armalı dezenfektanlar hediye edildi.