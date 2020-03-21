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    21.03.2020 - 00:02 |

    Japon Efeler

    Denizli Büyükşehir’in kursuyla zeybek öğrenen Japon Takasaki, Türk kültürünü gönüllü tanıtıyor

    Japon Efeler

    Türk halk oyunlarını öğrenmek için geçen yıl ülkemize gelen ve Denizli’de de Büyükşehir’in kurslarına katılan Japon Taito Takasaki, belediyeye gönderdiği videoyla hem şaşırttı hem de gururlandırdı.

    Gurur duyduk

    Zeybek oynamayı öğrenmek istediğini belirtip Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’na başvuran tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Takasaki, bir hafta boyunca; Tavas Zeybeği, İbrahim Usta Zeybeği, Gireniz Ören Zeybeği ve Kütahya Zeybeği çalıştı. Ardından Japonya’ya geri dönen Takasaki, Türk kültürüne ilgi duyan arkadaşlarına da zeybek öğretti.

    Arkadaşlarıyle birlikte yöresel efe kıyafetleri giyip zeybek oyunayan ve videoya çeken Takasaki, gösterinin görüntülerini de Halk Dansları Topluluğu antrenörü Mehmet İzmirlioğlu’na gönderdi. Japonya’da Türk kültürünün tanıtılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen İzmirlioğlu, “Gururlandık, yaptığımız işin karşılığını aldık” diye konuştu.

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