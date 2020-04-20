Japon markası, Arkas Otomotiv bünyesinde

Türkiye’de dört farklı şehirde beş otomobil markasının satış, servis ve ikinci el faaliyetlerini sürdüren Arkas Otomotiv, 70 yıllık geçmişe sahip Japon otomobil üreticisi Subaru’yu portföyüne ekledi. Subaru’nun XV, Forester e-BOXER ve BRZ modelleri Gaziemir’deki Arkas Otomotiv showroomunda meraklılarının beğenisine sunulmaya başlandı. Türkiye’de Bayraktar Grubu distribütörlüğünde faaliyet gösteren Subaru’nun Genel Müdürü Halil Karagülle, markanın İzmir’deki Yetkili Satıcılık ve Servis hizmetlerinin Arkas Otomotiv tarafından üstlenilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arkas Otomotiv Şube Müdürü Serkan Şarlı da, “Koşulsuz müşteri memnuniyeti ve üstün hizmet anlayışıyla sektöre yön vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.