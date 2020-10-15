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    HaberlerEge Haberleri Jeopark masada
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    15.10.2020 - 00:03 |

    Jeopark masada

    Jeopark masada

    Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e nezaket ziyaretinde bulundu. İlçelerde devam eden çalışmalarla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerinin görüşüldüğü ziyarette, Jeopark Belediyeler Birliği’nin çalışmaları hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyarette ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da yer aldı.

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