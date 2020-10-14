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    14.10.2020 - 00:03 |

    Jeoparka ziyaretçi merkezi

    Manisa’daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı için ziyaretçi projesi hazırlandı.

    Jeoparka ziyaretçi merkezi

    Toplam 2 milyon 659 bin 800 lira yatırım bedelli proje, Zafer Kalkınma Ajansı’nın yüzde 55 hibe desteğiyle hayata geçirilecek. 30 dönümlük alanda, araç park alanları, restoran, idari ofisler, eğitim atölyeleri, seminer salonları ve jeopark müzesi yapılacak. Merkezin tamamlanmasıyla bölgede turizm hareketliliğinin artacağını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, “Burası ev hanımlarının, kadın kooperatifleri aracılığıyla ürettikleri yerel ürünleri pazarlama imkanı bulacakları bir merkez olacak. Kent ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra sempozyum ve çalıştaylara ev sahipliği yapacak” dedi. l AA

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