Jerome’un talibi çok

Yönetimin sözleşme yenilemeyi düşünmediği deneyimli golcünün, liglerin bitmesiyle ülkesi İngiltere’ye döneceği vurgulandı. Bu sezon 23 lig maçında sadece 3 gol atan 33 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Derby County başta olmak üzere Swansea City ve Millwall’ın istediği vurgulandı. Göztepe’nin ise Jerome’un yerine yıldız bir golcüyü yeni sezonda kadrosuna katacağı bildirildi. Gürsel Aksel Stadı’nın açılmasıyla birlikte taraftara yeni sezon için yıldız oyuncu sözü veren Başkan Mehmet Sepil’in belirsizlik biter bitmez çalışmalarını yoğunlaştıracağı kaydedildi.