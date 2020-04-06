BİST89.5530,05EURO7,30 1,19USD6,741,88ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Jerome’un talibi çok
    ABONE OL
    06.04.2020 - 00:00 |

    Jerome’un talibi çok

    Göztepe’nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı golcü Cameron Jerome’a Championship takımlarından teklif yağdığı öğrenildi.

    Jerome’un talibi çok

    Yönetimin sözleşme yenilemeyi düşünmediği deneyimli golcünün, liglerin bitmesiyle ülkesi İngiltere’ye döneceği vurgulandı. Bu sezon 23 lig maçında sadece 3 gol atan 33 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Derby County başta olmak üzere Swansea City ve Millwall’ın istediği vurgulandı. Göztepe’nin ise Jerome’un yerine yıldız bir golcüyü yeni sezonda kadrosuna katacağı bildirildi. Gürsel Aksel Stadı’nın açılmasıyla birlikte taraftara yeni sezon için yıldız oyuncu sözü veren Başkan Mehmet Sepil’in belirsizlik biter bitmez çalışmalarını yoğunlaştıracağı kaydedildi.

    Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldıCorona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için
    Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılarDenizli’de bir vatandaş otomobilden müzik çaldı. Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlar ile balkonda göbek attı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, son durumu ne? İngiltere Başbakanı Boris Johnson Türk mü?

    Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, son durumu ne? İngiltere Başbakanı Boris Johnson Türk mü?

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Vali Yerlikaya'dan serbest kıyafet açıklaması

    Vali Yerlikaya'dan serbest kıyafet açıklaması

    Sıradaki Haber