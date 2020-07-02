KABOTAJ BAYRAMI KUTLU OLSUN!

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, İzmir’de Cumhuriyet meydanında kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İzmir Körfezi’ne deniz şehitlerinin anısına Pasaport İskelesi’ndeki Zübeyde Hanım Müze Ve Eğitim Gemisi’nden çelenk atıldı.



Narlıdere’de panel

Narlıdere Belediyesi’nin düzenlediği etkiliteyse, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Arı ve Gazeteci Nedim Atilla’nın katılımıyla Türk Denizciliği’nin tarihi gelişimi, denizlerdeki hakimiyet olgusu ve deniz ürünlerinin önemi konuşuldu. Başkan Ali Engin, “Korumak ve geliştirmek öncelikli görevimiz. Geçen yıl başlattığımız ve geleneksel hale getireceğimiz Deniz Festivali’nde de bu değerlerimize farkındalık yaratmayı hedefliyoruz” dedi. Atatürk 1937’de denizlerdeki bioçeşitliliğe yönelik adımlar attığını belirten Atilla da, “Kıyı balıkçılığı, Slow Food’un en önemsediği konuların başında geliyor. Bir gün balık biterse, yolun sonuna gelmişiz demektir” ifadelerini kullandı.

Foça’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende de Atatürk Anıtı’na Foça Liman Başkanlığı çelengi sunuldu. Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve deniz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, deniz şehitleri anısına hazırlanan saygı çelengi Küçükdeniz Limanı’ndan denize bıraktı.

‘Etkinliğimiz artıyor’



Çeşme’de de kalenin karşısındaki Deniz Şehitleri Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından söz alan Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, kanunun kazanımlarını anlattı. Son yıllarda yapılan uygulama ve kazanımlar hakkında da bilgi veren, Aykanat, “Sekiz bine yakın yabancı bayraklı tekne Türk Bayrağı’na geçiş yaptı. Bugün aktif gemiadamı sayımız 133 bin olup Çin’den sonra dünyada ikinci sırada yer alıyoruz. Amatör denizciliği geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında da Çeşme’de 5 bin kişi belge sahibi oldu” diye konuştu.



Marmaris kıyılarını koruyalım



1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Geçmişi büyük zaferlerle dolu olan Türk denizciliği, yabancı devletlerin denizlerimizdeki ticareti üzerindeki egemenliğine son veren Kabotaj Kanunu ile ulusal kalkınmanın en önemli adımını attı. Denizlerin korunup denizciliğin daha da geliştirilmesi için Marmaris’te yaşayan herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.



Denizciliğin gelişmesine katkı veriyoruz



1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda, Atatürk’ün, “Denizciliği, Türk’ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeli ve az zamanda başarmalıyız” sözünü hatırlatan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Yasa doğrultusunda, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, denizciliğimizin geliştirilmesi ve daha iyi seviyeye taşınması hedeflenmiştir. Bizde bu çabaya destek vermeliyiz” dedi.