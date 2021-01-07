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    HaberlerEge Haberleri ‘Kaçak bina durumuna düşer’
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    07.01.2021 - 00:02 |

    ‘Kaçak bina durumuna düşer’

    Karabağlar Belediye Meclisi’nin 2021 yılı ilk toplantısı, ana hizmet binasındaki meclis salonunda gerçekleştirildi.

    ‘Kaçak bina durumuna düşer’

    Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) yargı kararlarına karşın ve imar planı olmadan, Uzundere’de İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne ayrılmasını istedikleri alana konut yapmak için ihaleye çıkmasına tepki gösterdi. TOKİ’yle gerekli yazışmaları yapacaklarını belirten Başkan Selvitopu, Karabağlar’daki çarpık kent dokusunun boş alanlara konut yapmakla değişemeyeceğine dikkat çekti. Ayrıca Başkan Selvitopu, Kibar Pazaryeri, Tahsin Yazıcı Kültür Merkezi, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Sanat Merkezi, Mobilyacılar Eğitim Merkezi gibi büyük ölçekli tesisleri yakın zamanda hizmete açacaklarını; Karabağlar Gençlik Merkezi’nin de temelini atacaklarını söyledi.

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