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    13.10.2020 - 00:06 | | AA

    Kaçak içkiye darbe

    Kaçak içkiye darbe

    Dün başlayan ikinci aşama yüz yüze eğitimde Bornova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nu ziyaret eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin son günlerdeki gündemi sahte içki vakalarıyla ilgili konuştu. “Denetimler sıklaşacak” diyen Köşger, “Güvenlik güçlerimiz çeşitli noktalarda bu tür faaliyetlerin  yürütüldüğünü değerlendirdikleri yerlere baskınlar yapıyor. Yüklü miktarlarda kaçak içki ya da kaçak içki kullanılan malzemeler ele geçirildi. Adli süreç  başlatıldı, devam ediyor. Bu işin içinde ölüm var. Vatandaşa da şunu söylemek istiyorum, içki veya alkol alma bir yaşam biçimi olabilir ama bunu gayrimeşru yerlerden temin etmesinler” ifadelerini kullandı.

    İzmir’de 9 Ekim’de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurdu. 6’sı önceki gün, 4’ü dün yaşamını yitirdi.

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