‘Kadın cinayetinde düşüş var’

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kadına şiddet olaylarını ‘kırmızı kod’la tanımladıklarını belirtti, “Terör ekibimiz olay yerine gidiyor. Sonucunu alıyoruz” dedi.

İzmir’de kadına şiddet olaylarıyla ilgili ihbarlar, terör olayı gibi ‘kırmızı kod’la tanımlanıyor, ihbarlara 1 dakika gibi kısa bir sürede müdahale edilmeye çalışılıyor.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın göreve gelmesiyle birlikte, ihbarların öneminin belirlendiği bir yazılım geliştirildi. Yazılım sayesinde, ihbarlar önemine göre ekiplere farklı renklerde iletilmeye başlandı.

Kadına şiddet ve aile içi şiddet olaylarına terör olayıyla aynı hassasiyetle yaklaşılıyor ve durum kırmızı kodla ekiplere iletiliyor. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla da ihbarın yeri kısa sürede tespit edilip olay yerine en yakın ekip yönlendiriliyor. Olaya 1 dakika gibi kısa sürede müdahale edilmesi sağlanırken, alınan tedbir ve kırmızı kod hassasiyetiyle birlikte 2,5 aylık sürede 2 kadın cinayeti işlendi.

‘Failler yakalandı’

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kadına yönelik ve aile içi şiddet konusunda yürütülen çalışmalarla son dönemde bu alanda olumlu sonuçlar alındığını ifade etti. Kadına yönelik şiddeti birinci öncelik olarak aldıklarını kaydeden Aşkın, “Bize gelen kadına şiddet ihbarları ‘kırmızı kod’ olarak görülüyor. Bunu terör olayı gibi ele alıyoruz ve en yakın ekibimiz, trafik, narkotik, asayiş kim olursa olsun olay yerine gidiyor. Geçenlerde bir ilçe emniyet müdürümüz bizzat kendisi bir kadının hayatının kurtarılmasına vesile oldu” dedi.

Kadına şiddete 1 dakika içinde müdahale hedefiyle çalıştıklarını, kaydeden Aşkın, “İzmir’de kadın cinayetlerinde çok ciddi düşüşler var. Bu yıl 2,5 aylık bir süreyi geçirdik, 2 kadın cinayeti oldu, ikisinin de faillerini hemen yakaladık” diye konuştu.