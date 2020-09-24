‘Kadın istihdamı artırılmalı’

Kadın üye sayısının göreve geldiği tarihte yüzde 25 olduğunu ve bu oranı dönem sonuna kadar yüzde 35’lere çıkarmak istediklerini belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Türkiye ekonomisinin refah noktasına ulaşmasının kadınların iş gücüne katılımıyla gerçekleşebileceğini ifade etti. Kovid-19 salgını nedeniyle kadınların ev ve bakım yüklerinin daha da arttığını, işsizlik rakamlarının yoğunlaştığına dikkat çeken Aslan, “Kadın istihdamında son yıllarda gerçekleşen artış geriye doğru gitmeye başladı. 2016-19 yılları arasında istihdama katılan 612 bin kadının 439 bini işsiz kaldı. İstihdamdaki daralma, iş gücü dışında kalan kadınların sayısını artırdı” dedi. İZİKAD Başkanı Betül Sezgin de, kadın girişimcilik projelerini aktardı, işbirliği çağrısında bulundu. Sezgin, “Oluşturulan projeler ülkemizin eksik kalan noktalarına katkı sunacağı gibi yeni alanlarda atılım yapılmasını sağlayacak” diye konuştu.