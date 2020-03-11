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    HaberlerEge Haberleri Kadın şoför sayısı 64’e çıkıyor
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    11.03.2020 - 00:04 |

    Kadın şoför sayısı 64’e çıkıyor

    Kadın şoför sayısı 64’e çıkıyor

    İzmir’de kadın ESHOT şoförü sayısı artıyor. Bugün itibarıyla 31 olan kadın otobüs şoförü sayısı yakın zamanda 64’e yükselecek. Hedef sayıyı yüz olarak belirleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi bu ay sonunda ilana çıkacak. Müjdeyi ilk kez ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz, Radyo Trafik İzmir canlı yayınında verdi.

    Radyo Trafik İzmir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İzmir’in kadın şoförlerini konuk etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ESHOT’ta şoför olarak göreve başlayan Fatma Nihal Buruk Keleş, “Ulaşıma Dair Özel” programında Esra Balkanlı’nın sorularını yanıtladı. Programa telefon bağlantısıyla katılan ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz, bugün itibarıyla 31 olan kadın otobüs şoförü sayısının yakın zamanda 2’ye katlanacağını söyledi. Sertpoyraz, ESHOT şoförü olmak isteyen İzmirli kadınlara da Radyo Trafik İzmir aracılığıyla bir de müjde verdi.

    ‘Hedef, 100 şoför’

    ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz, 33 kadın şoförün daha işe başlaması için tüm prosedürlerin tamamlandığını bildirdi, “Hedef 100 kadın şoför” dedi.

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