Kadına şiddete ‘dur’ dediler

Karanlık bir dokusu olan “Son Şarkım” bir müzisyen gözünden ölümü anlatıyor, aynı zamanda klibiyle kadın cinayetlerine de dikkat çekiyor. Milas’ın tarihi sokakları ve yapılarının yer aldığı klip Pusula’nın Youtube kanalında yayınlandı. Son Şarkım’ın söz ve müziği solist Mehmet Ali Akın’a, düzenleme, prodüksiyon ve gitarları Yunus Emre Tokmak’a ait.