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    HaberlerEge Haberleri Kadına şiddete ‘dur’ dediler
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    30.11.2020 - 00:02 |

    Kadına şiddete ‘dur’ dediler

    Muğlalı Pusula Grubu’nun yeni single çalışması ‘Son Şarkım’ kadın cinayetlerine ve toplumsal şiddete karşı bir duruş sergileyen video klibiyle dinleyicilerden tam not aldı.

    Kadına şiddete ‘dur’ dediler

    Karanlık bir dokusu olan “Son Şarkım” bir müzisyen gözünden ölümü anlatıyor, aynı zamanda klibiyle kadın cinayetlerine de dikkat çekiyor. Milas’ın tarihi sokakları ve yapılarının yer aldığı klip Pusula’nın Youtube kanalında yayınlandı. Son Şarkım’ın söz ve müziği solist Mehmet Ali Akın’a, düzenleme, prodüksiyon ve gitarları Yunus Emre Tokmak’a ait.

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