26.09.2020 - 00:00 |
Kadının gücünü gösterecekler
2018 Troya Yılı kapsamında oluşturulan Troya Kültür Rotası, kadının gücünü göstermek isteyen farklı ülkelerden 20 kadının yürüyüşüne ev sahipliği yapacak.
Kadınlar, yoga eğitmeni Şaylan Yılmaz tarafından hazırlanan ‘Athenalar Yürüyor’ projesi kapsamında, Çanakkale’ye gelerek 120 kilometrelik rotada 7 gün yürüyecek. Yılmaz, 21 yerleşim yeri, 16 arkeolojik alan ile 7 tarihsel alanı sınırlarında barındıran rota kapsamında, kadınların farklı deneyimleri yaşama fırsatı bulacağını kaydetti.