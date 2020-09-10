‘Kadınlar canla başla çalışamayı sürdürecek’

İKKB Başkanı Huriye Serter, “Hiç şekerli kahve içmeyen Atatürk, ‘Hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır. O gece; ordumuzun İzmir’e girdiği günün burada geçirdiğim gecesidir’ diyerek keyifle şekerli Türk kahvesi içti. İzmir’in kurtuluşunun 98. yılında, Cumhuriyet sevgimiz ve Atatürk sevdamızla, biz de şekerli Türk kahvesi içmeye geldik. Yüzyıl önce vatanın düşman işgaline karşı canla başla çalışan kadınlarımız gibi bugün bizler de ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.