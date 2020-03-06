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    06.03.2020 - 00:11 | | TOLGA TAHÇI DHA

    Kadınlar, ekmeğini pazardan kazanıyor

    Kadınlar, ekmeğini pazardan kazanıyor

    Karabağlar’da kurulan organik pazarın satıcıları yalnızca kadınlardan oluşuyor. 63 kadın; el emeği ürünlerini satıyor, ekonomik özgürlüklerini elde ediyor. Esnafın en büyük isteği, kooperatif statüsüne geçebilmek...

    İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi’nde oturan kadınlar, yaklaşık 8 yıl önce organik pazarın temelini attı. Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi’nde ikamet oturan kadınlar, yaklaşık 8 yıl önce organik pazarın temelini attı. Birkaç kadınla başlayan organik pazar hareketi büyüdü, sayı 63’e yükseldi.

    Perşembe günleri toplanan kadınlar, organik ürünlerini satarak evlerine maddi destek sağlarken, gözlemeden böreğe, el işi ürünlerden ayrana, turşuya kadar pek çok ürün müşterilerin beğenisine sunuluyor.

    Geniş alan talebi

    Yaptıkları işten çok mutlu olduklarını belirten kadınların en büyük isteği ise kooperatif statüsüne geçebilmek.

    Mahallede çoğu insanın birbirleriyle akraba olduğu gerekçesiyle kooperatif olamadıklarını söyleyen kadınlar, özellikle yağışlı havalarda yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle belediyeden de pazaryerinin üstünün kapatılmasını talep ediyor. Pazar esnaflarından Göyfer Konuk (56) daha büyük bir alana ihtiyaç duyduklarını belirtti, “Pazar daha geniş ve üzeri kapalı bir yere kurulursa daha güzel olur. Bir hafta gelen diğer hafta başkasını getiriyor. Satışlardan memnunuz. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz” dedi.

    Pazardan hem para kazandıklarını hem de bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını belirten Zeynep Konu (69) da, “Pazarın tamamının kadınlardan oluşması bizim için çok güzel bir duygu” diye konuştu.

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