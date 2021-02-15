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    HaberlerEge Haberleri Kadınlar gücümüz
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    15.02.2021 - 00:03 |

    Kadınlar gücümüz

    Kadın ve kız çocuklarının bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında varlık göstermelerinin teşvik edilmesi amacıyla her yıl 11 Şubat’ta düzenlenen Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü kapsamında, Ege Üniversitesi Bilim Kadınları Buluşması programı düzenlendi.

    Kadınlar gücümüz

    Yaptıkları çalışmalarla bilime önemli katkılar sunarak Türkiye’nin saygın kurum ve kuruluşlarından ödül alan Egeli bilim kadınlarına, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından plaket takdim edildi. Budak, “Ege Üniversitesinin 65 yıllık köklü tecrübelerinin inşasında, bugün elde ettiği başarılarda, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği saygın konumun arkasında bilim kadınlarımız bulunuyor. Bizler, kadrosunun yarısından fazlası kadın olan bir üniversite olarak gücümüzün büyük bir kısmını kadın çalışanlarımızdan alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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