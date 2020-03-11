11.03.2020 - 00:01 |
Kadınlar Westpark’ta
Girişimci kadınların ev ekonomilerine katkı sağlaması amacıyla Bayraklı Belediyesi, Westpark Outlet’te Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler gerçekleştirdi. Kadının Emek Dünyası stantları, halk eğitim merkezi kadın kursiyerlerinin halk oyunları gösterisi ve Anadolu Ateşi Dans Okulu’nun Anne Çocuk Zumba Gösterisi ziyaretçilerine eğlence dolu bir haftasonu yaşattı. Belediye Başkanı Serdal Sandal da standları ziyaret etti.
Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.