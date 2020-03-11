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    11.03.2020 - 00:01 |

    Kadınlar Westpark’ta

    Kadınlar Westpark’ta

    Girişimci kadınların ev ekonomilerine katkı sağlaması amacıyla Bayraklı Belediyesi, Westpark Outlet’te Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler gerçekleştirdi. Kadının Emek Dünyası stantları, halk eğitim merkezi kadın kursiyerlerinin halk oyunları gösterisi ve Anadolu Ateşi Dans Okulu’nun Anne Çocuk Zumba Gösterisi ziyaretçilerine eğlence dolu bir haftasonu yaşattı. Belediye Başkanı Serdal Sandal da standları ziyaret etti.

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