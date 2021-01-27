Kadınlara çifte destek

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce desteklenen projeyle Yuşan, kadınlara hem savunma sanatını hem de hukuki haklarını öğretecek. Dersler, kara kuşak sahibi tekvando hocaları ile hukukçular tarafından verilecek. En büyük hedefinin kadınların yaşadıkları zorlu süreci atlatmalarını ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak olduğunu ifade eden Yuşan, “Kadınlara, şiddetin tanımlarını ve türlerini anlatacağım. Hangi kurum ve derneklere ulaşmalı, nasıl yollar izlemeli? gibi temel bilgileri veriyoruz” diye konuştu.

l haNDE NAYMAN DHA