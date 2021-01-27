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    27.01.2021 - 00:02 |

    Kadınlara çifte destek

    İzmir’de yaşayan ve tekvandoda kara kuşak sahibi avukat Suzan Yuşan (27), geliştirdiği projeyle şiddet mağduru kadınlara hem hukuki destek verecek hem de bir yıl süreyle ücretsiz kurslar düzenleyecek.

    Kadınlara çifte destek

    İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce desteklenen projeyle Yuşan, kadınlara hem savunma sanatını hem de hukuki haklarını öğretecek. Dersler, kara kuşak sahibi tekvando hocaları ile hukukçular tarafından verilecek. En büyük hedefinin kadınların yaşadıkları zorlu süreci atlatmalarını ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak olduğunu ifade eden Yuşan, “Kadınlara, şiddetin tanımlarını ve türlerini anlatacağım. Hangi kurum ve derneklere ulaşmalı, nasıl yollar izlemeli? gibi temel bilgileri veriyoruz” diye konuştu.
    l haNDE NAYMAN DHA

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