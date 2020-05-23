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    23.05.2020 - 00:03 |

    Kadınlardan yardım eli

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Berrin Yetkin Var, destek verdi.

    Kadınlardan yardım eli

    Var, kooperatife ait 400 kilogram kuru fasulyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti. Fasulyelerin, Büyükşehir Belediyesi eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istediklerini belirten Var, “Çorbada tuzumuz olsun istedik. İyi tarımla doğal bir şekilde kendi ürettiğimiz fasulyelerimizi, yardıma ihtiyacı olan insanlarımızla paylaştık” dedi.

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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