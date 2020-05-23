Kadınlardan yardım eli

Var, kooperatife ait 400 kilogram kuru fasulyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti. Fasulyelerin, Büyükşehir Belediyesi eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istediklerini belirten Var, “Çorbada tuzumuz olsun istedik. İyi tarımla doğal bir şekilde kendi ürettiğimiz fasulyelerimizi, yardıma ihtiyacı olan insanlarımızla paylaştık” dedi.