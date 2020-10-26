Kadınların emeği Halk Et raflarında

Aydın Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan Halk Ege Et ile kooperatiflerin önünü açmaya devam ediyor. Halk Ege Et’te artık Kuyucak Gencelli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin doğal ürünleri de satılacak.

Üyelerinin taze meyve sebzenin yanı sıra kuru meyve ve sebze de ürettiğini belirten kooperatif Başkanı Hayriye Altuntaş, “Satışa sunduğumuz ürünler mahallelimizin kendi sofrasına koyduğu, çocuklarına yedirdiği ürünleri. Herkes bağında, bahçesinde ne yetiştirdiyse yazın tazesini satıyor, kış için de kurutuyor. Ürünlerimizi tamamen doğal ve ilaçsız olarak üretiyoruz. Uzun zamandır da Halk Ege Et’te ürünlerimizi satmak istiyorduk. Büyükşehir Başkanımız da bir kadın ve ‘kadının halini kadın bilir’ diyerek müracaat ettik. Sağ olsunlar seve seve kabul ettiler. Çoğunluğu kadın olan kooperatifimizdeki dayanışma Başkan Özlem Çerçioğlu sayesinde daha da büyüyecek” diye konuştu.

‘Özgürleştik’

Kooperatif ortaklarından üç çocuk annesi Güllü Tetik ise, “Bunları yaparak evin ekonomisinin yüzde 80’ini karşılıyorum. İi kızımı evlendirdim. Şimdi de bir kız çocuğumu okutuyorum ve masraflarını çoğunlukla ben karşılıyorum” dedi. Bir başka kooperatif üyesi Gönül Çetinkaya ise, “İnsanın kendi kazandığı parayı harcaması çok güzel. Bu kooperatifle ekonomik özgürlüğümüzü aldık” ifadelerini kullandı.