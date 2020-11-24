Kadınların siyaset karnesi

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral’ın 958 kadın seçmenle gerçekleştirdiği Türk Kadını ve Siyasal Bilinç konulu araştırma, kadınların siyaset algısını ve beklentilerini kapsamlı bir biçimde ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre; son seçimlerde oy kullanan kadın seçmenlerin yüzde 46’sı seçim sistemine güvenmiyor, yüzde 25’i vereceği oyun bir şey değiştirmeyeceğine inanıyor. Yüzde 21’i mevcut partilere güvenmediğini, yüzde 8’i ise seçim günü bir başka yerdeyse programını bozup, oy kullanmaya gelmek istemediğini belirtiyor.

‘Oylarına sahip çıkıyorlar’

Türkiye’de, kadın seçmen sayısının erkek seçmen sayısının üzerinde olduğunu, dolayısıyla kadınların oylarının seçimlerin sonucu üzerinde belirleyici etki sahibi olduğunu belirten Oral, “Seçimlerde düzenli oy kullanmadığını belirten kadınların oranı sadece yüzde 2. Öte yandan kadınların sadece yüzde 20’si bir siyasi partiye üye olduğunu ifade etti. Bu oran, kadının siyasetin aktif bir oyuncusu olmaktansa seyircisi olmayı tercih ettiğini gösteriyor ancak ‘Siyasette bir makama talip olsaydınız bu makam hangisi olurdu’ sorusuna ise yüzde 40’ı milletvekili olmak istediği yanıtını veriyor” diye konuştu.

‘Milletvekiline güvenleri az’

Araştırmada kadınlara siyasi erkten bir yardım talebi olduğunda ilk başvurduğu siyasi kişi veya kurumun hangisi olduğunun da sorulduğunu sözlerine ekleyen Oral, “Yüzde 38’i böyle bir durumda ilk olarak belediye başkanlıkları ile temasa geçtiğini belirtirken bunu yüzde 26 ile CİMER takip ediyor. Kadınların yüzde 16’sı siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarına başvurduklarını, yüzde 14’ü muhtarlık kanadıyla sorunlarını ilettiğini ifade ederken TBMM’ye başvuranlar, yani milletvekillerinden yardım isteyenler en düşük oranı, yüzde 6’lık kesimi oluşturuyor. Kadın siyasetçilerin hemcinslerinin önlerini açma konusundaki çabaları ise yeterli bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ödülü

Yaşar Üniversitesi, “Social Media Awards Turkey 2020” Veri Analitiği Kategorisi’nde, sosyal medyayı en iyi kullanan üniversiteler arasında yer alarak gümüş ödül kazandı. Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Galip Ayvat ve Sosyal Medya Sorumlusu Seçkin Özdemir, “Yaşar Üniversitesi’nde, üst yönetimin desteği ve kurum içindeki ekipler arası başarılı iletişim sayesinde gerçek zamanlı, etkileşimi yüksek bir sosyal medya yönetimi anlayışımız var” dedi.