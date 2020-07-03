03.07.2020 - 00:00 |
‘Kadro değişime gidecek’
Salgın sonrası çıktığı 3 maçta galibiyete hasret kalan Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, sezon sonunda kadroda operasyon mesajı verdi.
Avrupa hedefinin uzağında kalan sarı kırmızılılarda sözleşmesi bitecek Beto, Castro, Napoleoni, Mossoro, Jerome gibi isimler henüz yeni kontrat imzalamazken Palut, “Mevcut oyuncularla ilgili fikrimiz var, yönetimle paylaştım. Göztepe’nin mutlaka yeni bir yapılanma içine girerek gençleşme adımı atması gerekiyor. Yeni bir Göztepe’ye herkesin ihtiyacı var” dedi.