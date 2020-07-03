‘Kadro değişime gidecek’

Avrupa hedefinin uzağında kalan sarı kırmızılılarda sözleşmesi bitecek Beto, Castro, Napoleoni, Mossoro, Jerome gibi isimler henüz yeni kontrat imzalamazken Palut, “Mevcut oyuncularla ilgili fikrimiz var, yönetimle paylaştım. Göztepe’nin mutlaka yeni bir yapılanma içine girerek gençleşme adımı atması gerekiyor. Yeni bir Göztepe’ye herkesin ihtiyacı var” dedi.