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    30.12.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf, 10 eksikle sahada

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta liderlik yarışı veren Karşıyaka, bugün takımda yaşanan koronavirüs vakalarının gölgesinde Osmaniye Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak.

    Kaf Kaf, 10 eksikle sahada

    Osmaniye 7 Ocak Stadı’ndaki karşılaşma saat 12.00’de başlayacak. Maç öncesi takımda 7’si ilk 11’de sürekli görev yapan toplam 9 futbolcunun koronavirüse yakalandığı yeşil kırmızılılarda ameliyat olup sezonu kapatan Burak da forma giyemeyecek. Ligde bu sezon 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan, 5 haftadır bileği bükülmeyen İzmir temsilcisi devrenin son 2 maçına lider Somaspor’un 2 puan gerisinde, 29 puanla ikinci sırada girdi. Osmaniye FK ise 11 puanla alt sıralarda yer alıyor. 

    Yönetimden moral

    Karşıyaka yönetimi, koronavirüs salgınıyla boğuşan takıma 2020 yılının son maçı öncesi maaş ödemesi yaparak moral takviyesi yaptı. Takıma henüz oynanmayan Osmaniye FK ve Erbaaspor maçının hak edişleri dahil ilk yarının tüm alacaklarının ödendiği açıklandı. Başkan Turgay Büyükkarcı, “Mevcut alacakların yanı sıra futbolcuların oynanmamış 2 maçlık hak edişlerini de yatırdık. Sporcularımız hedefe emin adımlarla ilerlesin, biz de yönetim olarak ödemeler konusunda her zaman onlar için tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Ligin ikinci yarısında da futbolcularımızdan yüksek performans ve camiamıza yakışır sonuçlar bekliyoruz” dedi.

    Skoru 3-1’e getiremeyen Bodrumspor, 90+4. dakikada ise kalesinde golü gördü. Teknik Direktör Tahsin Tam büyük şanssızlık yaşadıklarını belirterek, “Penaltıyı gole çevirsek maçı almıştık. Futbol böyle bir oyun. Kaçırdığımız penaltı sonrası golü yedik, çok üzgünüz” diye konuştu.

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