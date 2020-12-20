Kaf Kaf 3 puan istiyor

Şile Stadı’ndaki karşılaşma saat 13.00’te start alacak. Yeşil kırmızılılarda sarı kart cezalısı durumuna düşen takım kaptanı Mustafa Aşan ve ameliyat olup sezonu kapatan Burak forma giyemeyecek. Kasığındaki ağrıları süren Doğukan’ın durumu maç saati netleşecek. Karşıyaka grupta 25 puanla lider Çatalcaspor’un 2 puan gerisinde 4. sırada yer alırken, Şile 20 puanla Play Off hattını yakalamaya çalışıyor. Bu sezon deplasmanda çıktığı ilk 3 maçı kazanan, son 3 dış saha sınavından ise beraberlikle ayrılan Kaf Kaf, Şile önünde zincir kırıp liderliği devralmak için rakiplerinin alacağı sonuçları beklemeyi hedefliyor.