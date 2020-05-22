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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, altyapısıyla ayakta
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    22.05.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf, altyapısıyla ayakta

    Karşıyaka’nın Teknik Direktörü Soner Tolungüç, futbolda pandemi sonrası tüketmenin değil üretmenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

    Kaf Kaf, altyapısıyla ayakta

    Kaf Kaf’ın transfer yasağının ardından yoluna altyapı oyuncularıyla devam ettiğini hatırlatan Tolungüç, “Kendi çocuklarımıza güvendiğimiz zaman, doğru eğitim verildiği takdirde çok yetenekli oyuncuların çıkacağına inanıyorum. Karşıyaka, kendi altyapısından çıkardığı gençlerle hedeflerine emin adımlarla ilerlemekte. Hem öz kaynaklarımızı kullanmak hem de kulübün gelecekteki yapılanmasını oluşturmak için çalışmalarımız kısa, orta ve uzun vadede devam ediyor” dedi.

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