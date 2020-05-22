Kaf Kaf, altyapısıyla ayakta

Kaf Kaf’ın transfer yasağının ardından yoluna altyapı oyuncularıyla devam ettiğini hatırlatan Tolungüç, “Kendi çocuklarımıza güvendiğimiz zaman, doğru eğitim verildiği takdirde çok yetenekli oyuncuların çıkacağına inanıyorum. Karşıyaka, kendi altyapısından çıkardığı gençlerle hedeflerine emin adımlarla ilerlemekte. Hem öz kaynaklarımızı kullanmak hem de kulübün gelecekteki yapılanmasını oluşturmak için çalışmalarımız kısa, orta ve uzun vadede devam ediyor” dedi.