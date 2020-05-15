Kaf Kaf, antrenmanları erteledi

Alt liglerin başlangıç tarihinin TFF tarafından tekrar değiştirilmesi, Karşıyaka’nın da aklını karıştırdı. Daha önce 12-14 Haziran tekrar start alacağının açıklanmasının ardından test yaptırıp ardından takım antrenmanlarına başlamayı hedefleyen yeşil kırmızılılar, TFF 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’in yeniden başlangıç tarihini şimdilik 18 Temmuz’a çekince bütün çalışmalarını durdurdu. Ekibin, 8 Haziran’da tekrar toplanması bekleniyor. Öte yandan Diyarbakır’dan 1425 kilometre yolu 20 saatte karayoluyla gelen Mustafa Aşan, kararı öğrense de geri dönmeyip bir süre İzmir’de kalmayı seçti.