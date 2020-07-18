Kaf Kaf ateşi yaktı

Eski Başkan Vekili Gökhan Şensan, futbolculara moral aşılamak için prim kampanyası başlattı. Şensan’ın 30 bin lira prim taahhüt ederek şampiyonluk desteği havuzu oluşturma çağrısına birçok eski yönetici ve taraftar destek verirken, yönetim de kesenin ağzını açtı. Şensan, “Önümüzdeki hafta başlayacak Play Off müsabakalarından futbolcu kardeşlerimin şampiyon olarak döneceğine inancım tam. Beraber çalıştığımız süre boyunca kulübüne, armasına son derece tutku ile bağlı olduğunu bildiğim kardeşlerimin önümüzdeki iki müsabakaya motive olmak için maddi hiçbir desteğe ihtiyaç duymayacaklarından eminim. Ancak camia olarak bizlerin de yalnız olmadıklarını hissettirebilmemiz adına bu başarıya bir ödül koymamız gerektiğini düşünüyorum. Şampiyonluk halinde bu havuza 30 bin lira koymayı taahhüt ediyorum” açıklamasını yaptı. Çağrıya kısa sürede birçok eski yönetici ve taraftar destek verirken Serkan Odaman ve Gökşin Konsoloğlu, şampiyonluk halinde 10’ar bin lira, Özgür Okan 2 bin lira, Çarşı Çamdibi 1912 Lokali de 1912 lira prim taahhüt etti.