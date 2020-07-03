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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, çalışmaya devam edecek
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    03.07.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf, çalışmaya devam edecek

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Futbol Federasyonu’nun koronavirüs salgını yüzünden 3.5 aydır duran alt liglerde sezonun kalanını oynatmama kararı sonrası tescil formatıyla ilgili son kararı beklemeye başlayan Karşıyaka, bu süreçte takımı dağıtmayıp antrenmanlarını sürdürecek.

    Kaf Kaf, çalışmaya devam edecek

    Ligler 19 Mart’ta durmadan önce grubunda Play Off hattında 5. sırada yer alıp TFF’den 3. Lig’deki 3 gruptan ilk 6 takımı 2. Lig’e almasını veya yalnız Play Off aşamasını oynatmasını bekleyen Kaf Kaf’ta Sportif Direktör Atilla Güneş, “Tescilin nasıl olacağıyla ilgili son karar çıkana kadar antrenmanları bırakmayıp çalışacağız. Play Off oynanırsa her ihtimale hazır halde beklemeyi istiyoruz” dedi. Öte yandan Karşıyaka’da futbolcular ve teknik heyet Foça’da stres attı. Alt liglerle ilgili kararın sürekli değişmesiyle diğer kulüpler gibi başı dönen yeşil kırmızılılar, takım halinde Foça’da tekne turuna çıkarak moral tazeledi.

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